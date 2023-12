QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

QIAGEN im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 39,98 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 39,98 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,07 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.388 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2023 markierte das Papier bei 48,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 20,96 Prozent zulegen. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 32,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 48,10 EUR.

Am 30.10.2023 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD gegenüber 0,53 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 475,89 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 499,63 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün

Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Aufwind

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende in Grün