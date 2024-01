QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagmittag leichter

Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag im Aufwind

Heute im Fokus

Alaska Airlines mit eigenen Qualitätskontrollen bei Boeing. SoftwareONE lehnt Übernahmeangebot von Bain ab. Kontron rechnet mit weiterem Wachstum. Nordex kann Auftragseingang in Deutschland in 2023 um mehr als ein Drittel steigern. Rheinmetall erhält Bestellung im Millionenwert von Bundeswehr. Deutschland rutscht 2023 in Rezession: BIP ist in vergangenem Jahr gesunken. Essenslieferanten-Aktien nach Exane-Studie unter Druck.