QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verliert am Nachmittag

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 40,77 EUR.

Um 15:50 Uhr fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 40,77 EUR ab. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 40,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.946 QIAGEN-Aktien.

Am 08.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 17,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,74 EUR am 30.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,73 EUR aus.

QIAGEN gewährte am 30.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 475,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 499,63 USD US-Dollar umgesetzt.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen. Am 11.02.2025 wird QIAGEN schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

