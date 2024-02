QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Mittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 11:49 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 39,85 EUR nach oben. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 40,00 EUR. Bei 39,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 50.603 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2023 markierte das Papier bei 47,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 33,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 47,73 EUR.

Am 06.02.2024 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,21 Prozent auf 509,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 497,98 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

