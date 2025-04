QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagmittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 37,57 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 37,57 EUR zu. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 37,66 EUR. Bei 37,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 31.364 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 26,06 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 34,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 9,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,50 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Am 05.02.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,41 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 521,20 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte QIAGEN am 07.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der QIAGEN-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 04.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,28 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

