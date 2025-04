QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagnachmittag nahezu unverändert

So bewegt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der QIAGEN-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 37,12 EUR.

Werte in diesem Artikel

Bei der QIAGEN-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 37,12 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,66 EUR. Das bisherige Tagestief markierte QIAGEN-Aktie bei 37,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,46 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 129.214 Stück gehandelt.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 7,76 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je QIAGEN-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,50 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 05.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 521,20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 04.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,28 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie dreht ins Plus: Gewinnprognose erhöht

Aktienempfehlung QIAGEN-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Neutral von UBS AG für QIAGEN-Aktie