QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN schiebt sich am Montagmittag vor

Das Papier von QIAGEN konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 41,65 EUR. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 79.926 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 49,37 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,54 Prozent. Am 26.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,62 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 4,87 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,30 EUR an.

Am 03.05.2023 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 485,00 USD – das entspricht einem Minus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 628,40 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Qiagen