QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von QIAGEN. Mit einem Wert von 39,17 EUR bewegte sich die QIAGEN-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die QIAGEN-Aktie zeigte sich um 11:43 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 39,17 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,55 EUR an. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 39,16 EUR. Mit einem Wert von 39,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 61.678 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2023 auf bis zu 48,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 23,46 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,58 EUR ab. Abschläge von 1,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,40 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 08.08.2023. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 494,86 USD – das entspricht einem Abschlag von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 515,51 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

