QIAGEN-Aktie aktuell: QIAGEN tendiert tiefer

Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 44,69 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 44,13 EUR. Bei 44,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 278.653 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2020 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Am 17.10.2019 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,60 EUR ab.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,83 EUR. Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2021 2,50 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Qiagen N.V. ist eine niederländische Holdinggesellschaft und weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung innovativer Technologien und Produkte für die präanalytische Probenvorbereitung und molekularbiologischen Tests für die Forschung in Life Sciences, dem Feld der angewandten Testverfahren und der molekularen Diagnostik. Das umfangreiche Produktangebot des Unternehmens umfasst über 500 Produkte und Automationsplattformen für die Probenentnahme sowie die Trennung, Reinigung und Handhabung von Nukleinsäuren und Proteinen sowie Testtechnologien, die in der Form von offenen Nachweiskits und auch gezielten Tests für die angewandten Märkte und die molekulare Diagnostik angeboten werden. Qiagen-Produkte werden an wissenschaftliche Forschungsinstitute, Unternehmen im Pharma- und Biotechnologiebereich, an Kunden in angewandten Märkten (u.a. Forensik, Tier- und Nahrungsmittelkontrolle und der pharmazeutischen Prozesskontrolle) sowie an diagnostische Labore verkauft. Im Oktober gab die Gesellschaft bekannt, gemeinsam mit Bayer Health Care bei der Krebsdiagnostik kooperieren zu wollen. Entwickelt werden sollen therapiebegleitende Diagnostika für neue Medikamente von Bayer. Darüber hinaus wollen die beiden Unternehmen zusammen neue Technologien für die Profilierung von Patienten entwickeln.

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN setzt dank Corona-Tests mehr um als erwartet - QIAGEN-Aktie sinkt

Nach potenzieller DAX-Erweiterung: Das sind die möglichen neuen DAX-Mitglieder

Vorwürfe gegen QIAGEN wegen Steuervermeidung

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Qiagen