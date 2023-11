QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von QIAGEN. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 36,68 EUR nach oben.

Das Papier von QIAGEN legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 36,68 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,70 EUR aus. Bei 36,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.758 QIAGEN-Aktien.

Am 04.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,36 EUR an. 31,84 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 32,74 EUR. Mit Abgaben von 10,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,10 EUR an.

QIAGEN gewährte am 30.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 USD, nach 0,53 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,75 Prozent auf 475,89 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 499,63 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte QIAGEN am 06.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,05 USD je Aktie aus.

