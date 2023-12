QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von QIAGEN

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 39,34 EUR.

Das Papier von QIAGEN befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 39,34 EUR ab. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,30 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.563 QIAGEN-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 22,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,10 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Am 30.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 475,89 USD – das entspricht einem Minus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499,63 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,05 USD je Aktie aus.

