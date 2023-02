QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Mittag seitwärts

Die QIAGEN-Aktie zeigte sich um 12:07:08 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 45,52 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 45,61 EUR. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 45,25 EUR. Bei 45,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 68.159 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,37 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 37,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 19,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,53 EUR.

Am 07.02.2023 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,74 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 497,98 USD – eine Minderung von 14,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 582,00 USD eingefahren.

Die QIAGEN-Bilanz für Q1 2023 wird am 02.05.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,09 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie stabil: Tuberkulose-Bluttest von QIAGEN nimmt Hürde in Sachen Zertifizierung

QIAGEN-Aktie mit Gewinnen: QIAGEN übertrifft Prognosen bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: QIAGEN zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: QIAGEN