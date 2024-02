QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag fester

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 39,90 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 39,90 EUR. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 39,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.514 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,02 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 17,86 Prozent zulegen. Bei 33,75 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 15,40 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,73 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 06.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 509,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 497,98 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte QIAGEN am 07.05.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

