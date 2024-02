QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 39,77 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 39,77 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 40,07 EUR. Bei 39,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 66.099 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2023 bei 47,02 EUR. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 15,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Abschläge von 15,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,73 EUR an.

Am 06.02.2024 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,55 USD je Aktie eingenommen. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 509,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 497,98 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,10 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

