QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 36,81 EUR abwärts.

Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 36,81 EUR abwärts. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 36,79 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,07 EUR. Bisher wurden heute 84.913 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 22,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 7,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,50 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 05.02.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 521,20 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 509,16 Mio. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 04.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von QIAGEN.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

