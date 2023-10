QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 36,55 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 36,55 EUR zu. Bei 36,77 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,49 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46.625 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,36 EUR erreichte der Titel am 04.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 36,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,40 EUR je QIAGEN-Aktie an.

QIAGEN veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 494,86 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 515,51 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte QIAGEN am 30.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,06 USD je Aktie belaufen.

