QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gibt am Montagvormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 36,37 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 36,37 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 36,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,49 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.477 QIAGEN-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,36 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,19 EUR ab. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 0,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,40 EUR aus.

QIAGEN ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 494,86 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,51 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 30.10.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 28.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,06 USD fest.

