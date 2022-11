QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochvormittag freundlich

Um 09:22 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 46,97 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 47,19 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,71 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.216 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,56 EUR) erklomm das Papier am 26.11.2021. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 8,90 Prozent Luft nach oben. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,77 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,53 EUR.

Am 07.11.2022 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,61 Prozent auf 499,63 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 535,00 USD gelegen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 07.02.2023 gerechnet.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,31 USD je Aktie.

