QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 36,32 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,6 Prozent auf 36,32 EUR nach. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 36,13 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,21 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.589 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 9,86 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,10 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 30.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 475,89 USD – eine Minderung von 4,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 499,63 USD eingefahren.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Schwacher Handel: LUS-DAX im Minus

Börse Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Montagmittag