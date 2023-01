QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Mittag auf rotes Terrain

Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 46,75 EUR nach. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,63 EUR nach. Bei 47,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.933 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 49,37 EUR markierte der Titel am 04.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,31 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 23,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 48,53 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 07.11.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 USD, nach 0,58 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,61 Prozent auf 499,63 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 535,00 USD gelegen.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 07.02.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,30 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie belastet: QIAGEN greift bei Verogen zu - zusätzliche Umsätze im Millionenbereich erwartet

November 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der QIAGEN-Aktie angepasst

QIAGEN-Aktie steigt: QIAGEN erhöht Prognose für 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com