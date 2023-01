QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Um 09:22 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 47,18 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 47,19 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.981 QIAGEN-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,37 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,44 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,32 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,53 EUR.

Am 07.11.2022 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 USD gegenüber 0,58 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 499,63 USD – das entspricht einem Minus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 535,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,30 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie belastet: QIAGEN greift bei Verogen zu - zusätzliche Umsätze im Millionenbereich erwartet

November 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der QIAGEN-Aktie angepasst

QIAGEN-Aktie steigt: QIAGEN erhöht Prognose für 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: QIAGEN