QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag fester

Um 09:22 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 47,77 EUR. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 47,93 EUR. Bei 47,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 11.430 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Bei 51,56 EUR markierte der Titel am 26.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,95 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 25,88 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 47,33 EUR.

QIAGEN gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,67 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,13 Prozent auf 515,51 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 567,30 USD gelegen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2022 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

