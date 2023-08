QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei QIAGEN am Mittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 39,75 EUR zu.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 39,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 39,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.777 QIAGEN-Aktien.

Am 04.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 21,66 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,37 EUR am 17.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 48,98 EUR.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 494,86 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,51 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,01 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 01.11.2023 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

