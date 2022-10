QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Das Papier von QIAGEN konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 45,67 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 45,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,83 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 271.915 Aktien.

Bei 51,56 EUR markierte der Titel am 26.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 37,95 EUR. Abschläge von 20,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 48,64 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 27.07.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,67 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 515,51 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 567,30 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte QIAGEN am 02.11.2022 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,20 USD je QIAGEN-Aktie.

