QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 36,60 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 36,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 36,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,33 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 30.022 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,36 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2023. 32,13 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,55 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 48,10 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 30.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 475,89 USD. Im Vorjahresviertel waren 499,63 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte QIAGEN am 06.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: Anleger lassen DAX zum Start des Donnerstagshandels steigen

Schwacher Handel: LUS-DAX im Minus