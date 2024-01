QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit Einbußen

Kurs der QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 41,07 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 41,07 EUR. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 40,94 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,23 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 53.523 Stück.

Am 08.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 32,74 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 25,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,73 EUR je QIAGEN-Aktie an.

QIAGEN ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,50 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,53 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 475,89 USD im Vergleich zu 499,63 USD im Vorjahresquartal.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 11.02.2025 wird QIAGEN schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,04 USD je Aktie belaufen.

