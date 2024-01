QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagnachmittag schwächer

QIAGEN im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 41,04 EUR.

Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 41,04 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte QIAGEN-Aktie bei 40,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,23 EUR. Bisher wurden heute 136.267 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 08.02.2023 markierte das Papier bei 47,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 16,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 32,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 25,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 47,73 EUR angegeben.

Am 30.10.2023 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 499,63 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 475,89 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 11.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von QIAGEN.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,04 USD je Aktie belaufen.

