QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Mittag an Fahrt

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 41,69 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,73 EUR an. Mit einem Wert von 41,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70.109 QIAGEN-Aktien.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 49,37 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 39,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 49,30 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 03.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,82 Prozent auf 485,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 628,40 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 01.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

