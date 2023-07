QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Kurs der QIAGEN

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 40,62 EUR ab.

Die QIAGEN-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 40,62 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 40,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.050 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,37 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 21,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,62 EUR am 26.04.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 2,46 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,30 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Am 03.05.2023 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 485,00 USD – eine Minderung von 22,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 628,40 USD eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 01.08.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

