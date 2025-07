QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN steigt am Freitagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 41,72 EUR.

Um 11:41 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 41,72 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 41,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,59 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.661 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Bei 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR ab. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 21,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,083 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 48,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 07.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,37 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 483,46 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 458,80 Mio. USD eingefahren.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von QIAGEN rechnen Experten am 11.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,34 USD je QIAGEN-Aktie.

