QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag kaum verändert

So bewegt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die QIAGEN-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 39,45 EUR.

Die QIAGEN-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 39,45 EUR. Bei 39,45 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 39,22 EUR. Bei 39,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.627 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2023 markierte das Papier bei 48,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 39,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 0,58 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 48,98 EUR.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 494,86 USD – das entspricht einem Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,51 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

