QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von QIAGEN konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 42,06 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 42,06 EUR zu. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 42,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.243 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Gewinne von 12,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 18,59 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,160 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00 EUR an.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. QIAGEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,85 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 533,54 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 496,35 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,34 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

