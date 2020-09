QIAGEN-Aktie aktuell: QIAGEN tendiert seitwärts

Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 42,47 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,77 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 42,13 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,13 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 406.467 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2020 auf bis zu 45,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.10.2019 bei 22,54 EUR.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,83 EUR. Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,42 USD je Aktie.

Qiagen N.V. ist eine niederländische Holdinggesellschaft und weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung innovativer Technologien und Produkte für die präanalytische Probenvorbereitung und molekularbiologischen Tests für die Forschung in Life Sciences, dem Feld der angewandten Testverfahren und der molekularen Diagnostik. Das umfangreiche Produktangebot des Unternehmens umfasst über 500 Produkte und Automationsplattformen für die Probenentnahme sowie die Trennung, Reinigung und Handhabung von Nukleinsäuren und Proteinen sowie Testtechnologien, die in der Form von offenen Nachweiskits und auch gezielten Tests für die angewandten Märkte und die molekulare Diagnostik angeboten werden. Qiagen-Produkte werden an wissenschaftliche Forschungsinstitute, Unternehmen im Pharma- und Biotechnologiebereich, an Kunden in angewandten Märkten (u.a. Forensik, Tier- und Nahrungsmittelkontrolle und der pharmazeutischen Prozesskontrolle) sowie an diagnostische Labore verkauft. Im Oktober gab die Gesellschaft bekannt, gemeinsam mit Bayer Health Care bei der Krebsdiagnostik kooperieren zu wollen. Entwickelt werden sollen therapiebegleitende Diagnostika für neue Medikamente von Bayer. Darüber hinaus wollen die beiden Unternehmen zusammen neue Technologien für die Profilierung von Patienten entwickeln.

