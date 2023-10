QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN behauptet sich am Mittwochvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von QIAGEN zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Bei der QIAGEN-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 36,87 EUR.

Bei der QIAGEN-Aktie ließ sich um 09:04 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 36,87 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 36,94 EUR. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,83 EUR ab. Bei 36,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.652 QIAGEN-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 31,16 Prozent Luft nach oben. Am 13.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,19 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,84 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 48,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 08.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 494,86 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 515,51 USD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 30.10.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von QIAGEN rechnen Experten am 28.10.2024.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

