QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von QIAGEN. Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 38,71 EUR.

Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:44 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 38,71 EUR. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 38,62 EUR. Bei 38,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.995 QIAGEN-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 48,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,93 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 32,74 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,42 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,10 EUR.

QIAGEN gewährte am 30.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 475,89 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 499,63 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

