QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von QIAGEN zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 41,15 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 41,15 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 41,19 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 51.452 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 47,72 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 13,77 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 32,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,44 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,73 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 30.10.2023. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 475,89 USD im Vergleich zu 499,63 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,12 USD fest.

