QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag höher

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 43,06 USD.

Werte in diesem Artikel

Die QIAGEN-Aktie stieg im New York-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 43,06 USD. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 43,40 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 42,89 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 211.335 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,47 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 35,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 06.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 509,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 497,98 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 07.05.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet QIAGEN-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Freundlicher Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen