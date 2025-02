QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 38,17 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die QIAGEN-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 38,17 EUR abwärts. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 38,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 71.655 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 19,40 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.04.2024 bei 37,63 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 1,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,45 EUR.

Am 05.02.2025 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent auf 521,20 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 05.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht Gewinne

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Montagmittag steigen

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer