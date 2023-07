QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 40,84 EUR nach oben.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 40,84 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 40,89 EUR. Mit einem Wert von 40,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 9.225 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 49,37 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2022). 20,89 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.04.2023 Kursverluste bis auf 39,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,99 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 49,30 EUR.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,82 Prozent auf 485,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 628,40 USD umgesetzt.

Die QIAGEN-Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,11 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

