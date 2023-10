QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 36,27 EUR ab.

Die QIAGEN-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 36,27 EUR abwärts. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,98 EUR nach. Bei 36,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.326 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei 48,36 EUR erreichte der Titel am 04.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,33 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,98 EUR. Dieser Wert wurde am 19.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 0,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,10 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 08.08.2023. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,51 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 494,86 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,51 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,01 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte QIAGEN möglicherweise am 28.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,06 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX verbucht mittags Verluste

DAX aktuell: DAX zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich