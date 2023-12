QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 38,70 EUR.

Um 11:46 Uhr rutschte die QIAGEN-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 38,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 38,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,65 EUR. Bisher wurden heute 53.688 QIAGEN-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,96 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 32,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,40 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,10 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN veröffentlichte am 30.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 475,89 USD in den Büchern – ein Minus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 499,63 USD erwirtschaftet hatte.

Die QIAGEN-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,04 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

