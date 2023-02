QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN fällt am Mittag

Um 12:04 Uhr rutschte die QIAGEN-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 44,64 EUR ab. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 44,51 EUR. Bei 44,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 44.631 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,37 EUR erreichte der Titel am 04.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 9,58 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,95 EUR ab. Abschläge von 17,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,53 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 07.02.2023. Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,74 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 497,98 USD – eine Minderung von 14,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 582,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 02.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,09 USD fest.

