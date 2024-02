QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verbilligt sich am Dienstagmittag

QIAGEN im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 39,48 EUR.

Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 39,48 EUR abwärts. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 39,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.570 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 14,63 Prozent niedriger. Bei 33,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 14,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,73 EUR.

Am 06.02.2024 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. QIAGEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 509,00 USD – ein Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 497,98 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

