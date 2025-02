QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Mittag an Boden

So entwickelt sich QIAGEN

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 37,63 EUR zu.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 37,63 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,70 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,57 EUR. Zuletzt wechselten 43.473 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 25,86 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2025 auf bis zu 37,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,45 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 05.02.2025. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,36 Prozent auf 521,20 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 509,16 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,28 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

