QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von QIAGEN zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 37,73 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,74 EUR. Mit einem Wert von 37,57 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 115.852 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 20,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,37 EUR am 19.02.2025. Mit einem Kursverlust von 0,94 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,45 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 05.02.2025 vor. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 521,20 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 509,16 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 05.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,28 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

