QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN stabilisiert sich am Vormittag

So entwickelt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 37,56 EUR bewegte sich die QIAGEN-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der QIAGEN-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 37,56 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 37,61 EUR zu. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 37,48 EUR. Bei 37,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.866 QIAGEN-Aktien.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,10 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,37 EUR. Dieser Wert wurde am 19.02.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 0,49 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,45 EUR an.

QIAGEN ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 521,20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 509,16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,36 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,28 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

