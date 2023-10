QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 35,22 EUR.

Die QIAGEN-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 35,22 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bisher bei 35,17 EUR. Bei 35,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.770 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,36 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 27,17 Prozent niedriger. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 35,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,10 EUR für die QIAGEN-Aktie.

QIAGEN veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 494,86 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 515,51 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte QIAGEN am 30.10.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte QIAGEN möglicherweise am 28.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,06 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

