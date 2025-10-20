DAX24.129 +1,3%Est505.651 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1655 -0,1%Öl61,06 -0,5%Gold4.256 +0,2%
Aktienkurs im Fokus

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit negativen Vorzeichen

20.10.25 12:04 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 41,22 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
41,24 EUR 0,51 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 41,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 40,97 EUR. Bei 41,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.342 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 14,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 16,95 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,167 USD je QIAGEN-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent auf 533,54 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte QIAGEN möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,34 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.

QIAGEN-Analyse: Buy-Bewertung von Berenberg für Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert

