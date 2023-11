QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf QIAGEN-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 36,27 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 36,27 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 36,33 EUR. Bei 36,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.569 QIAGEN-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,36 EUR erreichte der Titel am 04.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,10 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 30.10.2023. In Sachen EPS wurden 0,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,53 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 475,89 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 499,63 USD umgesetzt worden waren.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,05 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

