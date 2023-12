QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Nachmittag ins Plus

QIAGEN im Blick

Die Aktie von QIAGEN zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 39,02 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 39,02 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,39 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,00 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 117.366 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2023 auf bis zu 48,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (32,74 EUR). Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 16,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,10 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 30.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 475,89 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499,63 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,04 USD je Aktie aus.

